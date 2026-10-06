Sabiha Gökçen'den Trablus'a yeni direkt hat: kuzey afrika bağlantısı güçleniyor

Sabiha Gökçen ile Trablus arasında doğrudan uçuş dönemi başladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Pegasus Hava Yolları'nın başlattığı yeni hatla Libya'nın başkenti Trablus'a direkt bağlantı sunmaya başladı. Hat, İstanbul Sabiha Gökçen ile Mitiga Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleşecek ve ilk etapta ulaşım alternatiflerini artırmayı hedefliyor.

Uçuş frekansı ve başlangıç takvimi:

Uçuşlar, açılışın ilk iki haftasında pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak; ardından 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren seferler günlük olarak gerçekleştirilecek. Bu planlama, ilk dönemde talebe göre esnek bir program kurulmasına olanak veriyor.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Yeni hattın tanıtımı, ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad ev sahipliğinde düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Büyükelçi Müsteşarı Mohamed Tawil, Mali Ataşe Elazher Kshair ve Pegasus Hava Yolları üst yönetimi katıldı. Tören, hattın siyasi ve ekonomik iş birlikleri açısından taşıdığı önemi de vurguladı.

Ağ etkisi ve yolcu fırsatları:

Trablus hattı, Sabiha Gökçen'in uluslararası ağını genişletirken yolculara İstanbul aktarmalı yeni bağlantılar sağlıyor. Bu sayede Trablus çıkışlı yolcular, İstanbul üzerinden Türkiye iç hatları ile Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'ya kolayca erişebilecekler.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, halihazırda 56 ülke ve 153 şehir ile 21 hava yolu üzerinden toplam 119 dış hat ve 39 iç hat noktasına bağlantı sunuyor; Trablus seferleri bu çeşitliliği daha da artıracak.

Stratejik önem ve beklentiler:

Trablus, Akdeniz kıyısındaki konumu ve bölgesel ticaretteki rolüyle Türkiye-Libya seyahat trafiği için kritik bir merkez niteliğinde. Yeni hat, sadece havacılık bağlantısını güçlendirmekle kalmayıp ticari, turistik ve kültürel hareketliliğe de katkı sağlayacak şekilde değerlendiriliyor. ISG'nin yeni pazar arayışı ve uluslararası erişimini çeşitlendirme hedefleri, bu hattın açılmasıyla pekişmiş oldu.

Genel olarak hat, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin havacılık ayağını genişletirken, Sabiha Gökçen'in İstanbul'un bağlantı merkezi konumunu güçlendirme stratejisine uygun bir adım olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN (ISG) ULUSLARARASI HAVALİMANI, PEGASUS HAVA YOLLARI’NIN LİBYA’NIN BAŞKENTİ TRABLUS’A BAŞLATTIĞI DİREKT SEFERLERLE KUZEY AFRİKA BAĞLANTI AĞINI GENİŞLETİYOR. İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN İLE MİTİGA ULUSLARARASI HAVALİMANLARI ARASINDA BAŞLAYAN YENİ HAT, TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ HAVA ULAŞIMI ALTERNATİFLERİNİ ARTIRIRKEN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ, TURİSTİK VE KÜLTÜREL HAREKETLİLİĞE DE KATKI SAĞLAYACAK.