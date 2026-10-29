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Komandoların gösterisiyle renklenen cumhuriyet kutlaması

Düzce’de 29 Ekim kutlamalarında Anıtpark Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, Vali Mehmet Makas’ın konuşmasının ardından Jandarma Komando Bölüğü’nün silahlı gösterisini izledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Komandoların gösterisiyle renklenen cumhuriyet kutlaması

Komandoların gösterisiyle renklenen cumhuriyet kutlaması

Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen tören geniş katılımla gerçekleşti. Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, askerler, polisler ve vatandaşların bulunduğu alanda kutlamalara katıldı.

Törenin akışı:

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, meydanda toplananlara teşekkür ederek şunları söyledi: "Tek yürekte coşkulu bir şekilde beraberiz. Meydanımızın güzelliği kelimelerle anlatılacak gibi değil. 7’den 77’ye Düzce’mizin güzel insanları son devletimiz 17. devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yılını kutlamak üzere buradalar. Her birinizin varlığı daim olsun". Konuşmanın ardından vatandaşlar Türk bayraklarını sallayarak kutlamalara eşlik etti.

Gösteriler ve kapanış:

Programda Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölüğü tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri, meydandaki katılımcılardan beğeni topladı. Sporcuların gösterileri ve ardından düzenlenen geçit töreniyle kutlama programı sona erdi.

DÜZCE VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE...

DÜZCE VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER DÜZENLENDİ. COŞKUYLA KUTLANAN CUMHURİYET BAYRAMI’NDA, KOMANDO BÖLÜĞÜNÜN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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