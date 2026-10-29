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Tekirdağ’da cumhuriyet coşkusu öğrencilerin gösterileriyle taçlandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı; öğrencilerin şiir, halk oyunları ve geçit töreni ilgi gördü. Vali Recep Soytürk etkinlikte konuştu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tekirdağ’da cumhuriyet coşkusu öğrencilerin gösterileriyle taçlandı

kutlama programı:

Süleymanpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu ve gösteriler protokol ile katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

öğrenci gösterileri ve ödüller:

Farklı alanlarda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. Ardından sahnelenen halk oyunları gösterileri, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Öğrencilerin Cumhuriyet'in ilanını konu alan canlandırması beğeni topladı ve program geçit töreniyle sona erdi.

vali soyürk'ün mesajı:

Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünün gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti. 29 Ekim 1923'te ilan edilen ve Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin milletin iradesine ve geleceğine sahip çıkmanın göstergesi olduğunu vurguladı. Soytürk, Cumhuriyetin birlik, bağımsızlık, hürriyet ve çağdaşlaşma kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMINDA ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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