Sabır ve çalışma vurgusu: Tuna Üzümcü gençlere güvendi

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup açılış maçında Altay sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 21. dakikada Arif Yanarlı ile öne geçti. Siyah-beyazlılar maçın son bölümlerine üstün girerken, 77. dakikada Denizli İdmanyurdu'nun kazandığı penaltıyı Mustafa Arda Mutlu kullandı ve skor eşitlendi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

tuna üzümcü'nün değerlendirmesi:

Karşılaşma sonrası yazılı açıklama yapan teknik direktör Tuna Üzümcü, üstlendiği sorumluluğun zor şartlar altında olduğunu, bunu yapmasında vicdani duygularının yanı sıra Altay'a duyduğu sevgi ve saygının etkili olduğunu kaydetti. Sezon öncesi hazırlık sürecinin rakiplere göre kısa sürdüğünü, bu durumun fiziksel eksikliklere yol açtığını ve bu açıkları kapatmak için ek çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Üzümcü, takımın fiziksel olarak istenen seviyeye ulaşması için zamana ihtiyaç duyduklarını; çalıştıkça ve maç kazandıkça daha iyi olacaklarını belirtti.

penaltı değerlendirmesi ve genç oyuncular:

Üzümcü, maçta gördükleri penaltı pozisyonunun kendilerine göre penaltı olmadığını vurguladı. Buna rağmen oyuncuların oyundan kopmadığını, pozisyonlar üretmeye devam ettiklerini söyledi. Teknik adam, kadroda bugün ilk kez profesyonel maça çıkan genç oyuncuların bulunduğuna dikkat çekti; bazıları için bugünün yıllardır kurulan bir hayalin başlangıcı olduğunu, hem heyecanlarını hem de hatalarını gördüğünü anlattı. Bu gençlere güven duyduğunu ve kulübün, camianın oyunculara sahip çıkarak onların gelişiminde rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Üzümcü, tribüne gelerek 90 dakika boyunca takımı destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve önlerinde uzun, zorlu bir yol olduğunu söyledi. Kimseye olmayacak sözler vermeyeceklerini; çalışacaklarını, mücadele edeceklerini ve formanın hakkını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Altay'ın tarih boyunca zor günlerden yeniden ayağa kalktığını hatırlatarak, sabır, güven ve birlik çağrısında bulundu ve camiaya dayanışma çağrısı yaptı.

ALTAY-DENİZLİ İDMANYURDU MAÇINDAN BİR KARE