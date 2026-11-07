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Saçma isabet eden yılan kartalının omü'deki tedavisi uçuşa hazırlanıyor

Samsun'da saçmayla yaralanıp radius kemiği kırılan yılan kartalı, OMÜ Veteriner Fakültesi'nde yaklaşık iki haftalık tedavi sonrası uçuş egzersizlerine başladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Saçma isabet eden yılan kartalının omü'deki tedavisi uçuşa hazırlanıyor

yaralı halde bulunması ve getirilişi:

Samsun’da 20 Ekim tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen yılan kartalının ilk muayenesinde ateşli silah yaralanması tespit edildi.

tıbbi bulgular ve ilk değerlendirme:

Yapılan fiziksel ve radyolojik incelemelerde ön kol kemiği olarak bilinen radius kemiğinde kırık olduğu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğu belirlendi. Kuşun kırsal bir bölgede uçamaz halde vatandaşlar tarafından bulunduğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye getirildiği kaydedildi.

Dr. Can Nacar: "Yılan kartalımız 20 Ekim tarihinde hastanemize getirildi. Kırsal bir bölgede yaralı ve uçamaz halde vatandaşlar tarafından bulunmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmiş. Ekipler tarafından hastanemize getirildi. İlk kontrollerimizde ateşli silahla yaralandığını belirledik. Fiziksel ve radyolojik muayenelerde radius kemiğinde kırık olduğunu ve vücudunda saçma taneleri bulunduğunu tespit ettik"

tedavi ve rehabilitasyon süreci:

Yaklaşık iki haftadan uzun süredir hastanede tedavi altında bulunan kartala antibiyotik ve ağrı kesici uygulamalarının yanı sıra kırığına yönelik müdahaleler yapıldı. Ekibin verdiği bilgiye göre, kuşun bakımında enfeksiyon riskine karşı önlemler alındı ve kırığın iyileşme süreci düzenli görüntüleme ile takip edildi.

Dr. Can Nacar: "Şu anda çok daha iyi bir kondisyona sahip. Kırığın iyileşme süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş uçuş egzersizlerine geçmiş durumdayız"

Metin Arda Gümüş: "Biz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Egzotik Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki etkinliklerin yanı sıra hocalarımızın gözetiminde hastanemize gelen yaban ve egzotik hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde aktif rol oynuyoruz"

Hastanedeki veteriner hekimler ve öğrenciler, kartalın kondisyonunun artmasıyla birlikte kontrollü uçuş çalışmaları uyguluyor; ekip, kuşun tamamen iyileşip doğal yaşamına geri dönebilmesi için rehabilitasyon takibini sürdürüyor.

Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor

Saçmaların hedefi olan kartal, hekimlerin şefkatli ellerinde iyileşiyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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