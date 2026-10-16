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Safranbolu İncekaya kanyonu'nda kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Safranbolu İncekaya Kanyonu kenarında kaza yapan otomobilin sürücüsü Kemal D.'nin cansız bedeni bulundu; jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Safranbolu İncekaya kanyonu'nda kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk tespit:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi İncekaya Kanyonu kenarında, Kemal D.'ye ait otomobilin kaza yapmış halde olduğunu gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme ve arama çalışması yürüttü. Ekiplerin tespiti sonucu Kemal D.'nin kanyonda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiğinin belirlendiği açıklandı.

Adli süreç ve cenazenin nakli:

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısı'nın incelemelerinin tamamlanmasının ardından talihsiz kişinin naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, İNCEKAYA KANYONU KENARINDA KAZA YAPMIŞ HALDE BULUNAN OTOMOBİLİN...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE, İNCEKAYA KANYONU KENARINDA KAZA YAPMIŞ HALDE BULUNAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN CANSIZ BEDENİNE KANYONDA ULAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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