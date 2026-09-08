Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

Davanın özeti:

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Koçlar Apartmanı davasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan yapının enkazında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştır. Duruşmaya sanık ve mağdur avukatlarının yanı sıra sanıklar B.A., S.Y. ve H.D. ile avukatları katılmıştır.

Dava dosyasında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame ile yıkıma ilişkin teknik ve kurumsal sorumluluk iddiaları tartışılıyor.

Bilirkişi raporunun bulguları:

Mahkemeye sunulan Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü heyetinin Mart 2026 tarihli ek bilirkişi raporunda, binada betonarme uygulamasında proje ve yönetmeliklere aykırılıklar tespit edilmiştir. Raporda bazı bölgelerde etriye aralıklarının 30 santimetreye ulaştığı, agreganın 70 milimetreye kadar çıktığı, beton numunelerinde düşük dayanım değerleri bulunduğu belirtilmiştir.

Ayrıca bazı kolonların donatı alanlarının ve bazı kirişlerin kesit ile donatı açısından yetersiz kaldığı kaydedilmiştir. Raporda; statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefinin asli kusurlu, belediyenin ilgili birimlerindeki proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile varsa belediye yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğuna hükmedilmiştir.

Sanık savunmaları ve denetim iddiaları:

Sanıklardan B.A. duruşmada dönemin İnşaat Mühendisleri Odası'ndaki vize işlemlerine atıf yaparak, "Biz yapılan projeyi değil, inşaat mühendisinin şartlarını inceliyorduk" dedi. Statik proje müellifi H.D. ise binanın yıkılmasında yer altı suyunun etkili olduğunu, binaya projeye aykırı şekilde sonradan asma kat eklendiğini ve bunun yıkımda önemli bir etken olduğunu savundu.

Mimar S.Y. ise Koçlar Sitesi'nde çizdiği üç blok mimari projesine ilişkin olarak, 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminin ardından bloklardan birine sağlam, diğer iki bloğa ise orta hasarlı raporu verildiğini, ancak 6 Şubat depremlerinde sağlam raporu verilen bloğun yıkıldığını, orta hasarlı raporu verilen iki bloğun ise önce ayakta kaldığını daha sonra yıkıldığını belirtti.

S.Y. mahkemeye sunduğu görseller ve ifadeleriyle, "Ortada kurumsal bir denetim sorunu var" dedi ve Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nün Elazığ depremi sonrasında oluşan çatlakları gündemine alıp güçlendirme yaptırması halinde binanın yıkılmayacağını iddia etti. S.Y. ayrıca, kurumun 24 Ocak Elazığ depremi sonrasında sağlam dediği binanın yıkıldığına dikkat çekti.

Soruşturma ve dava süreci:

Dosyada müteahhit H.K., mimar S.Y., statik proje müellifi H.D., dönemin İnşaat Mühendisleri Odası’nda vize ve onay işlemlerini yapan B.A. ve F.T. ile dönemin Malatya Belediyesi personelleri A.Ö., M.H.B. ve M.B. yer alıyor. Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlaması bulunmaktadır.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Aralık 2026 tarihine ertelemiştir.

Hukuki süreçte teknik raporların, sanık beyanlarının ve kurum uygulamalarının bir arada değerlendirilmesi bekleniyor; rapor ve savunmalar arasındaki çelişkiler davanın merkezinde yer alıyor.

MALATYA'DA DEPREM DAVASINDA "SAĞLAM" RAPORU ÇELİŞKİSİ