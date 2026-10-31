Erol ailesinin düğününde siyaset buluşması

Tören siyaseti bir araya getirdi:

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un oğlu Eren Erol, Yaren Köseoğlu ile evlendi. Ankara’da düzenlenen nikah töreni, siyasi yaşamdan geniş bir katılımı beraberinde getirdi.

Katılımcılar ve siyasi temsil:

Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP’li milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı. Davetliler arasında partiler üstü bir yoğunluk göze çarptı.

Törenin atmosferi ve gelen tebrikler:

Nikah töreni, aile ve siyaset çevrelerinin bir arada olduğu samimi bir atmosferde gerçekleşti. Genç çiftin yakın çevresi törene katılarak tebriklerini iletti ve törende dostluk ile dayanışma öne çıktı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL’UN OĞLU EREN EROL, ANKARA’DA DÜZENLENEN NİKAH TÖRENİYLE YAREN İLE EVLENDİ. NİKAH TÖRENİNE, ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI.