Erdoğan: diplomasiyle barış arayışını ve Karadeniz'de güvenliği öne çıkardık

Erdoğan'dan görüşme özeti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı.

Görüşmenin ana başlıkları:

Erdoğan, buluşmada son dönemde barışa yönelik çabaların arttığını ve bu konudaki gelişmeleri etraflıca değerlendirdiklerini belirtti. Savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, özellikle ABD Başkanı Trump'ın çabalarının diplomatik kanalların canlanmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı müzakerelerin diplomasiyle somut sonuç alınabileceğini gösterdiğine dikkat çekti.

Karadeniz'de güvenlik ve seyr-ü sefer emniyeti:

Görüşmede Karadeniz'deki güvenlik meselesi de öne çıktı. Erdoğan, Karadeniz'de seyr-ü sefer emniyetinin tesis edilmesi için taraflarla görüşmelerin süreceğini belirtti ve son dönemdeki tırmanmanın bölgeye yansımalarına işaret etti. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve gerilimi yükseltecek adımların kimden gelirse gelsin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırdı ve bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletme hedefini paylaştı.

Ekonomik boyut ve Serbest Ticaret Anlaşması:

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına bağlılığının teyit edildiğini söyledi. 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesinin ikili ticareti güçlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı, bu adımın 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yaklaşmada etkili olacağını kaydetti. Ayrıca, savaş koşullarına rağmen Ukrayna'da kalan Türk şirketlerinin yeniden imar sürecine katkı sağlayacağına inanıldığını ifade etti.

Erdoğan, toplantıda 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' ilkesine vurgu yaparak barışa giden yolun açılması için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye hazır olduğunu yineledi. Ortak basın toplantısı, iki liderin diplomasi, güvenlik ve ekonomik iş birliğine dayalı bir ajandada mutabakata vurgu yapmasıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY İLE DÜZENLEDİĞİ ORTAK BASIN TOPLANTISINDA, "BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELERİMİZDE UKRAYNA'DAKİ BARIŞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK SON DÖNEMDE ARTAN ÇABALARI VE KARADENİZ’DEKİ GÜVENLİK DURUMUNU ETRAFLICA ELE ALDIK. SAVAŞIN ÖZELLİKLE ABD BAŞKANI TRUMP’IN ÇABALARIYLA DİPLOMATİK YOLLARLA SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİN YENİDEN HIZ KAZANDIRILMIŞ OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ. UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ MÜZAKERELER, DİPLOMASİ YOLUYLA SOMUT SONUÇLAR ALINABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR" DEDİ.