2027 bütçesi onaylandı, yatırımların payı yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı kasım ayı olağan meclis toplantısında kabul edildi. Bütçe tutarı 183,5 milyar TL olarak belirlenirken, bir önceki yıla göre (%67 artışla) 110 milyar TL düzeyinden önemli bir yükseliş kaydedildi. Bu bütçenin yüzde 40'ına denk gelen 72,85 milyar TL yatırım ödeneği ayrıldı; yatırımların payı önceki yıl yüzde 30 iken 2027'de yüzde 40'a çıktı.

Bütçedeki 73,5 milyar TL'lik artışın 39,5 milyar TL'si doğrudan yatırım programlarına yönlendirildi. Performans programı, kentte yaşam kalitesinin yükseltilmesi, afetlere karşı dayanıklılığın artırılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandı.

ulaşım altyapısına ayrılan kaynaklar:

Bütçede en büyük öncelik ulaşım yatırımlarına verildi. ESHOT aracılığıyla toplu ulaşıma sağlanacak 17,5 milyar TL