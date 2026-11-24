Tekirdağ'da 24 Kasım töreni

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında öğretmenler günü dolayısıyla şiirler okundu.

Protokol ve katılım

Törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Tören, öğretmenlerin eğitimdeki katkılarının vurgulandığı ve mesleğe duyulan saygının ifade edildiği resmi bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.