Çekmeköy'de mahalle şenliği: çocuklar spor ve oyunla buluştu

etkinlikte neler yaşandı:

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Spor ve Eğlence Şenliği" Necati Alkan Spor Tesisi’nde gerçekleşti. Etkinlik; mahalle sakinleri, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Belediye daha önce Avukat Sıddık Eraslan Spor Tesisi ve Alemdağ Kültür Merkezi’nde benzer programlar düzenlemiş, bu kez rotasını Necati Alkan Spor Tesisi’ne çevirmişti.

oyunlar ve spor alanları:

Şenlik alanında kurulan puanlı penaltı atışı alanı, büyük boy kaydırak, zıplama havuzu, sumo güreşi alanı ve çuval yarışı çocukların en fazla ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Organizasyonda ayrıca voleybol maçları düzenlenerek katılımcıların hem spor yapması hem de arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlandı. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi; çocukların gülüşleri ve neşeli anları etkinlik boyunca dikkat çekti.

başkan orhan çerkez'in mesajı:

Etkinliği ziyaret eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, çocukların mutluluğunun belediye için öncelikli olduğunu vurguladı. Başkan Çerkez, çocukların neşesinin geleceğe dair umutları artırdığını belirterek, "Bugün mahallede şenlik var, çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımızın bu gülüşünü, heyecanını yarınlara umutla ve barışla taşımak bizleri mutlu ediyor" dedi. Konuşmasında ayrıca, çocukların daha hoşgörülü ve dayanışma içinde bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi ve "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz, hazinemiz. Onların yüzünün gülmesi bir dünyaya değer" sözleriyle etkinliğin anlamına işaret etti.

organizasyonun hedefleri ve teşekkür:

Belediye yetkilileri, programla ilçenin farklı mahallelerindeki ailelere ulaşmayı ve çocukların oyunla, sporla enerjilerini atmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. "Mahallede Şenlik Var" anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyonun amacı, çocuklara ve ailelerine birlikte geçirecekleri mutlu anılar sunmak olarak öne çıktı. Başkan Çerkez, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkür ederek, katılan ailelerin ve çocukların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Gün boyunca devam eden şenlik, mahalle yaşamına canlılık katarken, çocuklar için hazırlanan farklı etkinlikler ailelerin de katılımıyla neşeli ve paylaşım dolu bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, benzer etkinliklerin devam etmesini ve mahalle bazlı organizasyonların arttırılmasını temenni etti.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN BİR ARAYA GELMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN "SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ", RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.