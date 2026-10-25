Ulu Camii’nin manevi kimliği rehber tanıtımlarında ön plana çıkmalı

rehberlere çağrı: mabedi müze gibi anlatmayın:

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, caminin tanıtımında sanat ve mimarinin yanı sıra mabedin asıl işlevinin —ibadet ve maneviyatın— doğru aktarılmasının önemine dikkat çekti. Şanlı, turist rehberlerinin Ulu Camii’ni sadece hat eserleriyle, adeta bir hat müzesi gibi sunmalarına tepki gösterdi.

Şanlı, söz konusu yaklaşımı eleştirirken şu uyarıyı yaptı: "Ulu Camii’ni yalnızca hat eserleriyle tanıtmak, onun tarihini, manevi kimliğini ve asıl işlevini eksik anlatmaktır." Bu ifade, caminin hem kültürel miras hem de yaşayan bir ibadet mekânı olduğu vurgusunu öne çıkarıyor.

tarih, sanat ve ibadet kimliğinin birlikte aktarılması:

Başkan Şanlı, hat sanatının Ulu Camii duvarlarını süsleyen önemli bir miras olduğunu kabul ederek, tanıtımlarda bununla birlikte mabedin tarihî kökeninin ve manevi kimliğinin anlatılmasını istiyor. Camiin Niğbolu Zaferi’nin ardından Yıldırım Bayezid Han tarafından yaptırıldığına işaret eden Şanlı, eserin ecdadın imanını, zaferini ve İslam medeniyetine bağlılığını günümüze taşıdığını hatırlattı.

Şanlı, "Bu kubbelerin altında yalnızca sanatın izleri değil, nesiller boyunca yaşatılmış bir iman ve kulluk geleneği vardır" sözleriyle mabedin taşıdığı sürekliliği ve toplumsal anlamı özetledi. Ona göre mimarinin estetik değerini aktarırken, bu eserlerin hangi inanç ve ibadet bağlamında anlam kazandığı da açıklanmalı.

rehberlerin mesleki sorumluluğu:

Dernek başkanı, turist rehberliğinin yalnızca yapıların fiziksel özelliklerini sıralamak olmadığını; ziyaretçilere mekânın ruhunu ve ibadet hayatını da aktarmak gerektiğini belirtti. Şanlı, rehberlerin hem doğru bilgi verme hem de mabedin kutsiyetine saygı gösterme yükümlülüğüne dikkat çekti.

Şanlı, rehberlere doğrudan seslenerek, "Lütfen Bursa Ulu Camii’ni bir müze gibi tanıtmayın. Bu mübarek mabedin ruhunu, manevi kimliğini ve ibadet mekânı oluşunu gölgede bırakmayın" dedi ve tanıtım dili ile vurguların ziyaretçilerin mekâna dair izlenimini şekillendirdiğini vurguladı.

Sonuç olarak Şanlı, Ulu Camii’nin hat eserleriyle bezeli ve mimarî açıdan eşsiz bir yapı olduğunu kabul etmekle birlikte, "Ulu Camii bir hat müzesi değildir" sözünü yineleyerek, tanıtımların tarihî, sanatsal ve manevi boyutları birlikte aktarması çağrısını tekrarladı. Şanlı, bu yaklaşımın hem geçmişimize saygı hem de geleceğe miras bırakma sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dernek başkanının çağrısı, Bursa Ulu Camii’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin mekanın sadece estetik yönünü değil, aynı zamanda yaşayan bir inancın, ibadet pratiğinin ve uzun süreli bir kültürel hafızanın izlerini de görmesini hedefliyor.

BURSA ULU CAMİİ’NİN TANITIMINDA MANEVİ KİMLİĞİNİN VE İBADET İŞLEVİNİN ÖN PLANA ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN BURSA ULU CAMİ ONARIM DONATIM VE BAKIM DERNEĞİ BAŞKANI HİLMİ ŞANLI, TURİST REHBERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNARAK, "ULU CAMİİ’Nİ YALNIZCA HAT ESERLERİYLE TANITMAK, ONUN TARİHİNİ, MANEVİ KİMLİĞİNİ VE ASIL İŞLEVİNİ EKSİK ANLATMAKTIR" DEDİ.