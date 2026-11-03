Sahabiye’de 4,19 milyarlık etap: Kayseri merkeze yeni yaşam alanı kazandırılıyor

Sahabiye ikinci etabında saha incelemesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir merkezindeki Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin 4,19 milyar TL yatırım bedelli bu etabında, toplam 836 bağımsız bölüm içeren uygulama alanında gelinen noktayı değerlendiren Büyükkılıç, teknik ekipten ve yüklenici firmalardan bilgi aldı.

İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile yüklenici firma temsilcileri katıldı. Büyükkılıç, projenin şehir merkezine kazandıracağı nitelikli yaşam alanları ve altyapı yatırımlarının Kayseri için önemine vurgu yaptı.

Teknik özellikler ve proje ölçeği:

Şantiye alanında yapılan incelemelerde, zemin iyileştirmesi için gereken fore kazıkları ve geniş otopark düzenlemeleri dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, projenin sadece otoparkı için yaklaşık 60 bin metrekarelik bir alana ihtiyaç duyulduğunu belirterek bunun büyüklüğünü vurguladı. Uygulama etabında yer alan 13 blok ve toplam 135 bin metrekare zemin üstü inşaat alanı korundu.

Ayrıca proje kapsamında Zemin+6 kattan başlamak üzere 10 katı aşan yapı bulunmadığı belirtildi; bu düzenleme, alanın çevresel ve kent estetiği dengesi gözetilerek planlandığını gösteriyor.

Süreç, anlaşmalar ve sonraki adımlar:

Uygulama etabında yer alan bağımsız bölümlerden 615 tanesiyle yüzde 90 oranında anlaşma sağlandığı kaydedildi. Tapu devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından üçüncü etapta yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanacağı bildirildi. Büyükkılıç, çalışmaları 'hummalı' olarak niteleyip sürecin hızla ilerlediğini ifade etti.

Başkan, projenin hayata geçirilmesinde destek veren isimlere şükranlarını ileterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Emlak Konut Genel Müdürü Yasir olarak anılan yetkiliye teşekkür etti ve emeği geçen ekipleri takdir etti.

Büyükkılıç, 'Amacımız bir an evvel kentteki riskli yapıların dönüşmesini sağlamak ve hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam alanlarından yararlanmasını temin etmek' sözleriyle projenin toplumsal hedefini özetledi.

Projenin kent vizyonuna katkısı:

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Kayseri için bir prestij yatırımı olduğunu belirten Büyükkılıç, kentsel dönüşüm ve ulaşım yatırımlarıyla şehrin 'altın çağını' yaşadığını kaydetti. Projenin planlandığı şekilde tamamlanmasının, şehir merkezinde yaşam kalitesini ve mekan çeşitliliğini artıracağı değerlendiriliyor.

Proje ayrıca 2019'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi ile 'En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü' almıştı; bu ödül, Sahabiye girişiminin uygulama ve yönetim bakımından ulusal düzeydeki takdirini de ortaya koyuyor.

Kayseri'de kentsel dönüşümün hızlandırılması hedefiyle sürdürülen çalışmalar, önümüzdeki dönemde tapu devirleri ve üçüncü etap uygulamalarıyla birlikte şehir merkezinde somut değişiklikler yaratacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 4,19 MİLYAR TL YATIRIM BEDELLİ İKİNCİ ETABINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.