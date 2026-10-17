Sahadaki neşe golle buluşuyor: Salah'ın Trabzon uyumu

Muhammed Salah'ın bordo-mavili dönemi:

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla sergilediği oyun ve neşeli tavırlarıyla Beşiktaş maçı öncesi moralli görünüyor. Trabzon'da mutlu olduğu gözlenen Mısırlı futbolcu, saha içindeki etkili oyununu skor katkısına yansıtarak taraftarların yüzünü güldürüyor.

Lig performansı ve katkı istatistikleri:

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Salah, bordo-mavili formayla çıktığı 10 resmi maçta 12 gole doğrudan etki etti. Lig düzeyinde 7 gol ve 3 asistle 10 gole katkıda bulunan oyuncu, takımın hücum yükünü omuzlamada istikrarlı bir görüntü veriyor.

Avrupa arenasında da etkili:

UEFA Konferans Ligi'nde de takım organizasyonlarında kilit rol oynayan Salah, Avrupa maçlarında 4 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti. Finlandiya temsilcisi KuPS karşısında sahada kaldığı 55 dakikalık bölümde de 1 gol ve 1 asistlik katkıyla skora doğrudan etki etti.

Trabzon'da hem saha içi hem saha dışı haliyle takım atmosferine olumlu katkı yapan Salah'ın, Beşiktaş maçında da gol ve asist üretimini sürdürerek bordo-mavili ekibin galibiyet hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN MISIRLI YILDIZI MUHAMMED SALAH, BORDO-MAVİLİ FORMAYLA ORTAYA KOYDUĞU PERFORMANS VE NEŞELİ TAVIRLARIYLA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ MORALLİ GÖRÜNÜYOR. TRABZON’DA MUTLU OLDUĞU GÖZLENEN YILDIZ FUTBOLCU, SAHADAKİ ETKİLİ OYUNUNU SKOR KATKISINA DA YANSITIYOR.