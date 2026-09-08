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Sahil Güvenlik Bodrum ve Marmaris açıklarında iki yolcuyu tıbbi tahliye etti

Bodrum ve Marmaris açıklarında seyreden ticari yatlarda rahatsızlanan iki yolcu, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilip kıyıda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahil Güvenlik Bodrum ve Marmaris açıklarında iki yolcuyu tıbbi tahliye etti

Müdahale ve tahliye süreci:

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden ticari yatlarda iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki devriye halinde bulunan Sahil Güvenlik botları çağrıya intikal ederek, rahatsızlanan kişileri yatlardan alarak kendi botlarına aldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, tahliye sırasında kişilerin güvenliğini ön planda tutarak hızlı bir şekilde kıyıya yönlendirme yaptı ve gerekli nakil işlemlerini gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerine teslimat:

Kıyıya ulaşıldığında tahliye edilen vatandaşlar, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Tahliye ve teslimat işlemleri burada 112 ekiplerine devredildi.

MUĞLA’NIN BODRUM MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATLARDA RAHATSIZLANAN İKİ VATANDAŞ...

MUĞLA’NIN BODRUM MARMARİS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATLARDA RAHATSIZLANAN İKİ VATANDAŞ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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