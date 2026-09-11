Şahin Sucukları soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında hareket ederek sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli uygulamalar şirketin iç denetim birimleri tarafından tespit edildi ve elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 2’si kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek savcılığa sevk edildi ve adliyeye çıkarıldı.

şirketin açıklaması ve adli süreç:

Şahin Sucukları tarafından yapılan açıklamada, olayın şirketin bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştiği, iddiaların şirketin mali yapısı, ticari faaliyetleri ve itibarına zarar verebilecek boyutta gösterilmemesi gerektiği vurgulandı. Şirket açıklamasında gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alındığı, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddia ve savunmaların titizlikle incelendiği, adli sürecin devam ettiği kaydedildi. Olayla ilgili ifadeler, belgeler ve kurumlar arası yazışmaların değerlendirilmesinin soruşturmanın ana unsurlarını oluşturduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmesiyle birlikte adli makamların yapacağı değerlendirme sonucu süreç bir sonraki aşamaya geçecek. Şirket ve soruşturmayı yürüten birimler, konunun aydınlatılması ve hukuki sonuçların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ'DE FAALİYET GÖSTEREN ŞAHİN SUCUKLARI'NDA GEÇMİŞTE GÖREV YAPAN BAZI ÇALIŞANLARIN, GÖREV VE YETKİ SINIRLARI DIŞINDA VE ŞİRKETİN BİLGİSİ VE İRADESİ HARİCİNDE, SAHTE EVRAK VE BELGELERLE BAZI FİNANS KURULUŞLARI NEZDİNDE USULSÜZ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI.