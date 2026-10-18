Sahra Nur engelleri spora, sanata ve işe çevirdi

İzmir'de görev ve topluma katkı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Limontepe Farkındalık Merkezinde çalışan işitme engelli Sahra Nur Akyıl, hem mesleki sorumluluklarıyla hem de kişisel üretimleriyle örnek oluyor. 30 yaşındaki Akyıl, merkeze gelen katılımcılarla işaret dili eğitimi düzenliyor ve ofis işlerini yürütüyor. Kendi emeğiyle üretmenin ve toplumun bir parçası olmanın ona güç verdiğini belirtiyor.

Mesleki yolculuk ve iletişim deneyimi:

İki yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonucu işitme kaybı yaşayan Akyıl, çocukluğunda iletişim sorunlarıyla karşılaştı. Dedesi sayesinde sosyal hayata katılma süreci hızlandı ve eğitim hayatında farklı okullarda deneyimler edindi. Akyıl, eriştiği iletişim ortamlarının yaşamını nasıl değiştirdiğini vurguluyor: 'Dedemle birlikte sosyal hayata katılmam, hayatı öğrenmem için bana katkı sağladı.'

Sanat, uluslararası ödül ve spor başarıları:

Fotoğrafçılığa öğretmeninin teşvikiyle başlayan Akyıl, 2015 yılında AB Erasmus+ Projesi kapsamında Portekiz'e giden ekip içinde yer aldı ve burada çektiği bir fotoğrafla yarışmada birinci oldu. Sanatsal üretimini toplumla buluşturmanın motivasyon sağladığını söylüyor.

Spor alanında ise önce basketbol ve futbol ilgi alanı olsa da, 2017 yılından itibaren hentbol ile tanıştı ve çeşitli hentbol turnuvalarında dereceler elde etti. Sporun ona takım ruhu, disiplin ve özgüven kazandırdığı belirtiliyor.

Engellerle mücadele ve gelecek hedefleri:

Akyıl, günlük hayatta zaman zaman ayrımcı tavırlara maruz kaldığını ama bundan vazgeçmediğini ifade ediyor. Kendi sözleriyle, 'Hayat mücadelesinden vazgeçmeyeceğim'; geçmişte engelleri nasıl aştıysa aynı motivasyonla üretmeye ve toplumun bir parçası olmaya devam edeceğini söylüyor. 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladığını ve '10 yıldır çalışıyorum' diyerek mesleki gelişime verdiği önemi vurguluyor.

İş, sanat ve spor üçgeninde ilerleyen Akyıl'ın öyküsü, bireysel çabanın ve erişilebilirlikle sağlanan desteklerin bir araya geldiğinde somut başarılar doğurduğunu gösteriyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LİMONTEPE FARKINDALIK MERKEZİ’NDE ÇALIŞAN İŞİTME ENGELLİ PERSONEL SAHRA NUR AKYIL, SADECE ÇALIŞMA HAYATINDAKİ BAŞARISIYLA DEĞİL, HENTBOLDEKİ DERECELERİ VE FOTOĞRAF ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR.