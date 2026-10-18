Yıkımdan eğitime: Mümtaz Gövce 'yeter ki çocuklar yaşasın' diyerek 5 eğitim tesisi inşa ediyor

kayıptan kuruluşa: acı bir başlangıç

Hatay’da 6 Şubat 2023 depremlerinde eşi Sena ile 6 yaşındaki Ece Birce ve 10 yaşındaki Elif Eylüli Antakya’daki Elit Apartmanında kaybeden Mümtaz Gövce, yaşadığı kaybın ardından çocukların haklarını ve eğitimini korumaya yönelik bir mücadeleye dönüştürdü. İstanbul’da iş seyahatinde olduğu gün yaşanan felaket sonrası, kızının enkaz altından gönderildiği ve kamuoyunu derinden etkileyen ses kaydı ailenin ve kamuoyunun unutamayacağı bir dönüm noktası oldu.

derneğin kuruluşu ve ilk adımlar:

Mümtaz Gövce, Mart 2024’te 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneğini kurdu. Dernek kuruluş döneminde öncelikle depremden etkilenen çocukların barınma, giyim ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttü. Kısa sürede ihtiyaç odaklı desteğin ötesine geçme hedefiyle Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası yatırımlar eğitim altyapısına yönlendirildi.

devam eden projeler: beş eğitim tesisi

Hatay’da inşası süren projeler, kalıcı eğitim alanları oluşturma hedefinin somut örnekleri olarak dikkat çekiyor. Yapımı süren tesisler arasında 4 katlı ve 2 bin 600 metrekarelik bir ilkokul, bir bilim ve sanat merkezi, 800 metrekarelik bir anaokulu, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik bir merkez ile kadınlar için bir kurs merkezi bulunuyor. Ayrıca derneğin Adıyaman’da bir eğitim yuvası inşa etmeye başlama planı olduğu belirtiliyor.

sınıflarda hatırlama ve kalıcı anma:

Gövce, projelerin sadece altyapı sağlamakla kalmayacağını, depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin sınıflarda yaşatılmasını hedeflediklerini söyledi. Kızının enkaz altındaki ses kaydının aile için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Gövce, "Yeter ki çocuklar yaşasın" sözünü kuruluşun temel motivasyonu olarak tanımladı. Bu motivasyonla, okullardaki sınıflara kayıpların isimlerini verme çalışması yürütülecek.

Derneğin bugüne kadar akıl ve zekâ oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıfın açılışını gerçekleştirdiği ve eğitim destek faaliyetlerinin inşaat projeleriyle paralel sürdüğü kaydedildi.

geleceğe yatırım: eğitim ve toplumsal dönüşüm

Mümtaz Gövce, yıkılan Yılmaz Nur İlkokulu’nun yerine yeniden bir okul inşa ettiklerini, aynı bahçeye bilim ve sanat merkezi kurarak ortaokul ve lise çağındaki çocukların bilim, sanat, teknoloji ve mühendislikle buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Eğitimin toplumun gelişimindeki rolüne inandıklarını belirten Gövce, enerjilerinin büyük kısmını çocukların eğitim hayatına katkı sunmaya adadıklarını dile getirdi.

Gövce, yaptığı çalışmaları şöyle özetledi: "Biz toplumun eğitimle düzeleceğine inananlardanız." Destek verenlere teşekkür eden Gövce, projelerin süreceğini ve yapılan yatırımların gelecek nesillere fayda sağlamasını umut etti. Ayrıca, bir daha benzer acıların yaşanmaması için hem eğitimde hem de afet yönetiminde eksiklerin giderilmesinin önemine dikkat çekti.

6 SIFIR 2 DERNEĞİ KURUCUSU MÜMTAZ GÖVCE