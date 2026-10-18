Gölhisar'da yörük düğünü: amerikalı misafirlerin davul-zurna coşkusu

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldıkları bir koşu yarışında tanışan Fatoş Eryurt ve Benny Brikman, Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen Yörük düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin evlilik sürecinde kız isteme merasimi sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi; törene ABD'den gelen damat yakınları da katıldı.

Tanışma ve evlilik kararı:

Yaklaşık 6 yıl önce eğitim ve iş olanakları için Amerika'ya giden gelin Fatoş Eryurt, orada bir koşu organizasyonunda Benny Brikman ile tanıştı. İlişkileri zamanla derinleşen çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi ve düğün için Eryurt'un memleketi Gölhisar'ı tercih etti. Gelin, Amerika'daki yaşamını ve evlilik sürecini anlatırken ailenin ilk tepkisinin şaşkınlık olduğunu fakat sonrasında destek verdiklerini söyledi.

Yörük gelenekleri ve sosyal medyadan isteme:

Gelin babası İsa Eryurt, kızının 2019 yılında Amerika'ya gittiğini ve orada kaldığını belirterek, geleneklere uygun bir düğün yapılmasını istediğini aktardı. Damat ve ailesi de bu isteği kabul ederek törenin Yörük adetlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesine karar verdi. Ailelerin bir araya gelemediği isteme merasimi ise telefon ve sosyal medya aracılığıyla tamamlandı.

Düğün, davul-zurna ve Yörük ezgileri eşliğinde gerçekleştirildi; ABD'den gelen damadın iş arkadaşları ve komşuları da törene katıldı. Amerikalı misafirler, Türk yemeklerini ve yöre kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken davetlilerle birlikte yöresel oyunlara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Fatoş Eryurt, "Öğrenci olarak gitmiştim. Orada okulumu okuduktan sonra iş buldum derken hayatım orada şekillendi. Daha sonrasında eşim ile tanıştım. Ailemi ilk arayıp söylediğimde çok fazla şaşırdılar. Sonrasında ise bize çok fazla destek oldular," diye konuştu. Baba İsa Eryurt ise, "Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik," sözleriyle geleneksel törene verdikleri önemi vurguladı.

Gölhisar'daki Yörük düğünü, iki kültürün buluştuğu bir kutlamaya dönüştü; hem yerel gelenekler yaşatıldı hem de Amerikalı konukların katılımıyla farklı bir kaynaşma sağlandı.

GELİN FATOŞ ERYURT VE AMERİKALI DAMAT BENNY BRİKMAN