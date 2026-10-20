Barış Adası Osmangazi'de miniklerle sahnede

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla sahnelenen 'Barış Adası', Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularının performansıyla ücretsiz olarak Osmangazi Gösteri Merkezi'nde küçük izleyicilerle buluştu. Etkinlik, çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve sanatın eğitici yönünü aktarmak amacıyla gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

oyunun teması ve sahneleme:

Yazar Turgay Yıldız tarafından kaleme alınan ve Ebru Kara tarafından yönetilen oyun, aynı gemide çalışan iki miçonun hikâyesini anlatıyor. Fırtınada gemilerinin batmasının ardından ıssız bir adaya düşen Miço Miçi ve Miço Kiçi, adayı paylaşma çabaları ve ada başkanlığı seçimine uzanan maceralarıyla sahnede yer aldı. Oyun boyunca dostluk, paylaşma ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, çatışma yerine oyun, savaş yerine barış ve yalnızlık yerine arkadaşlığın önemi işleniyor.

izleyici tepkisi ve ödüllendirme:

Program, minik seyircilerden gelen coşkulu tepkilerle tamamlandı. Gösterinin sonunda Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları Cansu Yılmaz ve Ozan Kaya'ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi; organizasyonun başarılı yürütülmesi, oyunculara ve ekibe teşekkürlerle ifade edildi.

oyuncuların değerlendirmeleri:

Cansu Yılmaz (Miço Kiçi) etkinlik sonrası duygularını, "Barış Adası isimli oyunumuzla Osmangazi’de sahne aldık. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik, bizim için çok güzel geçti. Emekleriniz ve her şey için çok teşekkür ederiz." sözleriyle dile getirdi. Yılmaz, oyunun kardeşlikle sonlandığını ve belediyeye teşekkür etti.

Ozan Kaya (Miço Miçi) ise, "Çok güzeldi, çok keyifli geçti. Kardeşlerimize güzel bir oyun oynadık. Umarım onlar da memnun kalmıştır. Oyunumuzda bir adaya düşen iki miçonun hikâyesini anlatıyoruz. Çok keyifli bir oyun. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Osmangazi Belediyesi'nin çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi hedefi doğrultusunda düzenlenen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve benzer ücretsiz gösterimlerin devam etmesi planlanıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENEN "BARIŞ ADASI" ADLI ÇOCUK OYUNU, MİNİK İZLEYİCİLERE DOSTLUK, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNİ EĞLENCELİ BİR HİKAYEYLE ANLATTI.