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Çanakkale'de okul çevrelerinde sıkı denetim: çocuk güvenliği öncelik

Valiliğin koordinasyonunda emniyet ve jandarma, okul çevreleri ile eğitim kurumlarında araç, metruk bina ve asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de okul çevrelerinde sıkı denetim: çocuk güvenliği öncelik

Valilik açıklaması:

Çanakkale Valiliği, eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Göz bebeğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemlidir" ifadesine yer verildi.

Valiliğin koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerinin, okul çevreleri ve eğitim kurumlarında denetim ve kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Denetim alanları:

Yapılan uygulamalarda araç ve trafik kontrolleri, metruk bina denetimleri ve genel asayiş uygulamaları ön plana çıkıyor. Amaç, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması olarak açıklandı.

Aile ve okul iş birliği:

Valilik mesajında, güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla birlikte anne ve babaların duyarlılığı, aile desteği ve okul-aile iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Açıklamada, çocukların arkadaş çevrelerinin, sosyal ilişkilerinin ve dijital dünyadaki faaliyetlerinin takip edilmesinin sağlıklı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin ortak sorumluluğudur cümlesiyle toplumun tüm kesimlerine sorumluluk hatırlatıldı.

ÇANAKKALE&#039;DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE...

ÇANAKKALE'DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİNDE VE EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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