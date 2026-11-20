Ebru Acer ve Sümeyra Türk yurda döndü

Tayland'ın Pattaya kentinde 13-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında çift kadınlarda dünya şampiyonu olan özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, beraberindeki federasyon heyetiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda karşılandı.

havaalanında coşkulu karşılama:

İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve basın mensupları tarafından çiçeklerle uğurlanan sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da yalnız bırakmadı. Karşılama töreninde basına açıklamalarda bulunan Aydın, elde edilen başarının hem sporcularda hem de engelli sporlarına yönelik algıda dönüştürücü bir etki yaratacağını vurguladı.

Başkan Aydın, "Bir imkansızı başardık. İstiklal Marşı'nı okuyup Türk bayrağını dalgalandırdık" ifadelerini kullanarak Türkiye genelindeki özel çocuklara örnek olacak bir başarıya imza atıldığını söyledi. Aydın, sporcuların teklerde ve çiftlerde gösterdikleri performansın, ülkenin sağladığı destek ve altyapıyla mümkün olduğunu belirtti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

başarı, teşekkür ve gelecek hedefleri:

Altın madalyayla yurda dönen Ebru Acer ise şampiyonluğu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum" sözleriyle değerlendirdi. Acer, federasyona, antrenörüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek 2028 Los Angeles hedefini açıkladı: "Los Angeles'ta da altın madalya alıp bir ilki daha başaracağım."

Sümeyye Türk de süreç boyunca yoğun bir emek verdiklerini belirterek şampiyonluğu Cumhurbaşkanı ve destek verenlere ithaf etti ve 2028 hedefinde derece yapma arzularını yineledi: "Bu süreçte çok çalıştık, çok emek verdik. Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum."

Federasyon yetkilileri ve sporcuların açıklamaları, Türkiye'de özel sporculara verilen önem ve artan yatırımların somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Elde edilen bu başarı, hem bireysel sporcu kariyerleri hem de engelli sporlarının görünürlüğü ve teşviki açısından önem taşıyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekip, halkın ve ailelerin desteğine teşekkür ederek sporcuların antrenman ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü, uluslararası arenada mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Tayland'ın Pattaya şehrinde 13-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan özel milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, beraberindeki ekiple yurda döndü.