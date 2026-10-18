Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Döşemealtı'nın renkleri meydanda hayat buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Miras Günleri'nde Cumhuriyet Meydanı'nda Döşemealtı halıları sergisini 15 Ekim–30 Kasım arası ziyaretçilere açtı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Döşemealtı'nın renkleri meydanda hayat buldu

Sergi döşemealtı halılarının hikayesini anlatıyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Miras Günleri 2026 kapsamında Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı'nda Döşemealtı halılarını odağına alan bir sergi açtı. Ziyaretçilere, coğrafi işaretli Döşemealtı halılarının tarihçesi, motifleri ve üretim aşamaları tanıtılıyor. Sergide Antalya'ya ait seçkin halı örneklerinin fotoğrafları da yer alıyor.

Sergi, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor ve ziyaretçilere dokumacılık sürecinin ayrıntılarına bakma imkânı sunuyor.

800 yıllık dokumacılık geleneği:

Döşemealtı halıcılığı yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olarak değerlendiriliyor ve kent hafızasında önemli bir yere sahip. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, tanıtım ve Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen envanter ve araştırma çalışmalarıyla hazırlanan sergide; yünün kırpılmasından renklendirilmesine, eğrilmesinden halıya dönüşmesine kadar üretimin tüm aşamaları ele alınıyor.

Sergi, unutulmaya yüz tutan bu zanaatın kayıt altına alınması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla planlandı.

Yaşatma çabaları ve kişisel anlatılar:

Selma Gençel, Avrupa Miras Günleri kapsamında Döşemealtı halılarının tarihini ve kültürel önemini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Hazırlık sürecinde kapsamlı bir envanter çalışması yürüttüklerini ve Döşemealtı bölgesinde özel araştırmalar yaptıklarını aktardı. Gençel, "Biz bu kültürün unutulmasını istemiyoruz. Geçmişten gelen kültürümüzü Antalyalılarla ve tüm dünyayla paylaşmak için buradayız. Sergimize tüm Antalyalıları davet ediyoruz" dedi.

Sergide emeği olanlardan Ayşe Taç, halı dokumacılığına 8 yaşında başladığını ve 52 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlattı: "Öksüz büyüdüğüm için halı dokumak zorundaydım. Ama bu işi yapmayı her zaman çok sevdim. Oyun bile oynamazdım, sürekli halının başında olmaktan keyif alırdım. 52 yıldır bu dokumacılığı yapıyorum. Halıcılığın bitmesini istemiyorum. Mesleğimiz yok olmadan olabildiğince çok kişiye öğretmek istiyorum." Taç, uluslararası ilginin ve sergilerin mesleğin canlanması için önemli olduğunu vurguladı.

15 Ekimde başlayan Avrupa Miras Günleri 2026 Sergisi, 30 Kasıma kadar Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA MİRAS GÜNLERİ 2026 KAPSAMINDA, KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜREL...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA MİRAS GÜNLERİ 2026 KAPSAMINDA, KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARINDAN DÖŞEMEALTI HALILARINI KONU ALAN BİR SERGİ AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düziçi'nde zeytin festivalinin öne çıkan anı: traktör çekme yarışı
images

Başkentte Erzurum dayanışması: gençler aynı sofrada buluştu
images

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı
images

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı