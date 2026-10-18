Başkentte Erzurum dayanışması: gençler aynı sofrada buluştu

Ankara'da Erzurum ruhu bir arada

Erzurum Sosyal, İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV), Başkent'te eğitim gören Erzurumlu üniversite öğrencilerini Vakıf Genel Merkezi'ndeki dayanışma yemeğinde buluşturdu. Etkinlik, vakfın sağladığı burs ve barınma destekleri ile kültürel bağları güçlendirme hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıktı. Öğrenciler, hem aynı sofrayı paylaştı hem de vakıf yöneticileri, bürokratlar ve sanatçılarla yüz yüze tanışma fırsatı buldu.

Katılım ve temsil: kimler vardı:

Programa ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur ile önceki dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ve vakıf yönetiminden Prof. Dr. Cengiz Çınar, Kahraman Gözüm, Konuralp Aslan, Cemil İlbaş, Şener Araz, Cengiz Ceylan, gençlik ve kadın kolları temsilcileri ile Vakıf Genel Müdürü Burhan Demir katıldı. Sanatçılar Taşkın Altuner, Buğra Durmuş ve Âşık Ali Oltulu geceye müzikal bir atmosfer kazandırdı; ayrıca çok sayıda Erzurumlu üniversite öğrencisi programa iştirak etti.

burs ve mentorluk vurgusu:

Konuşmasında vakfın rolünü anlatan ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, kurumun yalnızca maddi katkı sağlamakla kalmadığını, öğrencilerin eğitim, kariyer ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Aksungur, 'Erzurum’a hizmet edecek, kendi kariyer gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayacak, hem memleketine hem de ülkesine faydalı olacak gençlerimize hizmet etmek bizim için bir onurdur' ifadelerini kullandı. Vakfın son iki yılda kahvaltı buluşmaları, iftar programları, istişare toplantıları ve burs çalışmaları gibi bir dizi etkinlik düzenlediği ve birçok öğrencinin bu desteklerden faydalandığı aktarıldı.

kuşaklararası köprü kurma hedefi:

Aksungur, Ankara’daki Erzurumlu bürokrat, iş insanı ve akademisyenlerle gençlerin bir araya gelmesinin önemine değinerek farklı kuşaklar arasında mentor-mentee ilişkileri kurulmasını arzu ettiklerini söyledi. Bu yaklaşımın hem mesleki dayanışmayı güçlendireceğini hem de kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasını sağlayacağını vurguladı. Programda gençlerin, mesleki yönelim ve tecrübe aktarımına açık bir ortamda büyükleriyle tanışma fırsatı bulduğu kaydedildi.

hemşehri mesajı ve hatırlatmalar:

Eski milletvekili Orhan Deligöz de gençlere seslenerek Erzurum’un tarihî ve kültürel kodlarını yaşatmanın önemine dikkat çekti. Deligöz, üniversite yıllarının sadece meslek edinme değil aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kişilik inşası dönemi olduğunu belirterek, 'Nereye giderseniz gidin, Erzurum’un kültürünü, ananelerini, gelenek ve göreneklerini de beraberinizde götürün' çağrısında bulundu.

memleket tatları ve türküyle hasret giderildi:

Programın kültürel bölümünde davetlilere Erzurum’un meşhur cağ kebabı ikram edildi; akabinde sahne alan Âşık Ali Oltulu, Taşkın Altuner ve Buğra Durmuş'un seslendirdiği Erzurum türküleri gecenin atmosferini tamamladı. Şarkılar ve türkülere katılımla oluşan ortak hafıza, öğrencilerin memleket hasretini hafifletirken buluşmanın duygusal boyutunu güçlendirdi.

gençlik ağları ve geleceğe yatırım:

Buluşmada söz alan öğrenciler kendilerini tanıtarak hangi üniversitede ve bölümde okuduklarını paylaştı; samimi sohbetler yeni dostlukların ve dayanışma ağlarının başlangıcı oldu. ESAV’ın ücretsiz konaklama desteği ve düzenli burs imkânı gibi uygulamaları, ailelerinden uzak şehirde eğitim gören öğrenciler için maddî desteğin ötesinde manevi güvence sundu. Vakfın bu tür etkinlikleri, gençlerin hem bugününe hem de yarınlarına dokunan bir yatırım olarak tanımlandı.

Gecenin sonunda geriye, yalnızca bir yemek ve sohbet değil; gençlere duyulan güven, kuşaklararası dayanışma ve memleket sevgisinin yaşatılmasına dair güçlü bir mesaj kaldı. ESAV’ın Ankara’daki çalışmaları, Erzurumlu gençlerin buluşma, destek ve rehberlik arayışlarına kalıcı çözümler üretmeyi amaçladığını gösterdi.

ERZURUM SOSYAL, İKTİSADİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VAKFI (ESAV), ANKARA’DA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖREN ERZURUMLU GENÇLERİ DÜZENLEDİĞİ DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GETİRDİ. BURS VE BARINMA DESTEKLERİYLE ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLAN VAKIF, BU KEZ GENÇLERLE ERZURUM’UN KÖKLÜ DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU.