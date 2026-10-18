Düziçi'nde zeytin festivalinin öne çıkan anı: traktör çekme yarışı

Festival, tanıtım ve katılım

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Ellek beldesindeki Millet Bahçesinde düzenlenen 3. Yeşil Altın Zeytin Festivali, zeytin ve zeytinyağının tanıtılmasını amaçlayarak geniş katılıma sahne oldu. Etkinlik, Düziçi Kaymakamlığı ve Ellek Belediyesi öncülüğünde gerçekleşti; zeytin üreticileri ile çok sayıda vatandaş festivale katıldı.

etkinlikler ve tanıtım:

Festival süresince kurulan stantlarda zeytin ve zeytinden elde edilen ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Halk oyunları, çocuk oyunları ve konserler gibi gösteriler, programa renk katarken üreticilerle tüketiciler arasında doğrudan iletişim imkânı sağlandı. Yerel tatların ve zeytin üretiminin öne çıkarıldığı etkinlikler, bölge tarımının görünürlüğünü artırmayı hedefledi.

traktör çekme yarışı: yoğun ilgi ve çekişme

Festivalin en dikkat çeken bölümü ise traktör çekme yarışması oldu. Çeki demirlerinden birbirine bağlanan traktörlerin karşı karşıya geldiği yarışmada sürücüler, rakiplerini çekebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar, karşılaşmanın yarattığı heyecanla renkli görüntülere tanıklık etti.

Etkinlik, traktör yarışmasının yanı sıra stantlardaki tanıtımlar ve sahne gösterileriyle devam ederek izleyicilere hem eğlence hem de zeytin üretimine dair bilgi sunmaya devam etti.

FESTİVALE TRAKTÖR ÇEKME YARIŞMASI DAMGA VURDU