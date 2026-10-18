Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Düziçi'nde zeytin festivalinin öne çıkan anı: traktör çekme yarışı

Düziçi’deki 3. Yeşil Altın Zeytin Festivali’nde traktör çekme yarışması vatandaşların ilgi odağı olurken, zeytin stantları ve gösteriler de ilgi gördü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:14

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Düziçi'nde zeytin festivalinin öne çıkan anı: traktör çekme yarışı

Festival, tanıtım ve katılım

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Ellek beldesindeki Millet Bahçesinde düzenlenen 3. Yeşil Altın Zeytin Festivali, zeytin ve zeytinyağının tanıtılmasını amaçlayarak geniş katılıma sahne oldu. Etkinlik, Düziçi Kaymakamlığı ve Ellek Belediyesi öncülüğünde gerçekleşti; zeytin üreticileri ile çok sayıda vatandaş festivale katıldı.

etkinlikler ve tanıtım:

Festival süresince kurulan stantlarda zeytin ve zeytinden elde edilen ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Halk oyunları, çocuk oyunları ve konserler gibi gösteriler, programa renk katarken üreticilerle tüketiciler arasında doğrudan iletişim imkânı sağlandı. Yerel tatların ve zeytin üretiminin öne çıkarıldığı etkinlikler, bölge tarımının görünürlüğünü artırmayı hedefledi.

traktör çekme yarışı: yoğun ilgi ve çekişme

Festivalin en dikkat çeken bölümü ise traktör çekme yarışması oldu. Çeki demirlerinden birbirine bağlanan traktörlerin karşı karşıya geldiği yarışmada sürücüler, rakiplerini çekebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar, karşılaşmanın yarattığı heyecanla renkli görüntülere tanıklık etti.

Etkinlik, traktör yarışmasının yanı sıra stantlardaki tanıtımlar ve sahne gösterileriyle devam ederek izleyicilere hem eğlence hem de zeytin üretimine dair bilgi sunmaya devam etti.

FESTİVALE TRAKTÖR ÇEKME YARIŞMASI DAMGA VURDU

FESTİVALE TRAKTÖR ÇEKME YARIŞMASI DAMGA VURDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkentte Erzurum dayanışması: gençler aynı sofrada buluştu
images

Döşemealtı'nın renkleri meydanda hayat buldu
images

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı
images

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı: Zeytinburnu'nda 10 kilometrelik mücadele

Elazığ Karaali mevkiinde gübre yüklü traktörle minibüs çarpıştı

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı