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Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı; kurum henüz başka ayrıntı paylaşmadı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saimbeyli'de öğleden sonra 4,8 büyüklüğünde deprem

Saimbeyli'de AFAD bildirimi

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

kayıt edilen büyüklük ve zaman:

Kurumun yaptığı açıklamaya göre deprem, magnitude değeri 4,8 olarak kaydedildi ve saat 14.19'da gerçekleşti. Resmi duyuruda depremin büyüklüğü ve zaman bilgisi paylaşıldı.

açıklama ve takip:

AFAD tarafından yayımlanan kısa açıklamada başka ayrıntı verilmedi; şu an için hasar, can kaybı veya artçı sarsıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin ve kurumun sonraki açıklamaları takip ediliyor.

Saimbeyli&#039;de 4.8 büyüklüğünde deprem

Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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