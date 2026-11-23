Olayın ayrıntıları:

Esenyurt Yenikent Mahallesinde geçen Cumartesi günü, evden ekmek almaya çıkan iki kız çocuğu takip edildi. Abla, kardeşini apartman girişinde bırakarak çöp atmaya gittiği sırada, takip ettiği şahıs binanın önünde bekleyen 5 yaşındaki kızın yanına yaklaştı ve çocuğa cinsel tacizde bulundu.

Görüntüler ve tanıkların aktardıkları:

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin ellerini cebinde rahat bir tavırla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Aile ve mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Komşu Emre Tunur olayı anlatarak, şahsın iki kardeşi takip ettiğini, ablanın çöp atmaya gittiği sırada kardeşin kapı önünde beklediğini ve bu süreçte binanın girişine çağrılan kız çocuğuna tacizde bulunulduğunu belirtti. Tunur, çocuğun olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve yakınlarına bile korkarak baktığını söyledi.

Soruşturma ve gözaltı:

Ailenin şikâyeti üzerine polis kısa süreli çalışma başlattı ve kaçan şüpheli olduğu belirtilen kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli olarak kayıtlara geçen isim C.K. olup, emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayın ayrıntılarını soruşturmanın seyrine göre açıklayacaklarını bildirdi.

Olayın çocuk üzerindeki etkisi dikkat çekiyor; aile bireylerinin aktardığına göre küçük çocuğun konuşma ve sosyal ilişkilerinde geri çekilme gözlemlendi. Mahalle sakinleri güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerden takip bekliyor.

ESENYURT'TA 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI