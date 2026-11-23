kaza ve müdahale:

İstanbul Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre ters yöne giren bir otomobil ile vakaya giden ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki başka bir araca da çarptı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

görüntülerde ne görülüyor:

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarında, ters yöne girdiği öne sürülen aracın ambulansla çarpıştığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda, 26 AOV 658 plakalı otomobilin kontrolünü yitirerek önce ambulansla sonra park halindeki araca çarptığı görülüyor.

yaralananların durumu:

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans şoförü yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

AMBULANSIN TERS YÖNE GİRMEYE ÇALIŞAN ARAÇLA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA