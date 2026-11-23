Operasyonun kapsamı:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik bir operasyonda Keskin ilçesinde arama yaptı. Aramalar, şüpheliler İ.C. (62), M.M. (48) ve Z.M. (35)ye ait evlerde gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplamda 5 parça halinde yaklaşık 213 gram esrar, 2 kök kenevir, bir iklimlendirme sistemi ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

yasal süreç:

Operasyon kapsamında ele geçirilen belgeler ve deliller değerlendirilmek üzere savcılığa bildirildi. Şüpheliler hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerekli adli işlemler başlatıldı.

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, 3 ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPTIĞI ARAMALARDA YAKLAŞIK 213 GRAM ESRAR, 2 KÖK KENEVİR VE 3 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRDİ