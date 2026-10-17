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Sakarya ağzında çamurlu su, Karadeniz'in mavi tonlarını ayırdı

Sakarya'daki yoğun yağış ve selin ardından nehrin taşıdığı çamurlu su, denize döküldüğü noktada Karadeniz'in renginde belirgin bir ayrım oluşturdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya ağzında çamurlu su, Karadeniz'in mavi tonlarını ayırdı

Sakarya Nehri'nin taşıdığı çamurun denize etkisi:

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış ve sel sonrası nehrin debisi yükseldi ve beraberinde çamurlu sular taşıdı. Bu sular, nehrin denize döküldüğü noktada Karadeniz'in yüzey renginde belirgin bir değişime neden oldu.

Havadan görüntüler ve renk farkı:

Oluşan manzara havadan çekilen görüntülere yansıdı; çamurlu su ile denizin mavi tonları arasında net bir sınır oluştu. Nehrin taşıdığı tortu deniz yüzeyinde yayılarak kıyı hattında farklı tonlar ortaya çıkardı.

Yerel gözlem ve kısa değerlendirme:

Görüntüler, Sakarya Nehri'ndeki yükselen debinin denize taşınan malzeme miktarını artırdığını ve bunun deniz yüzeyinde görsel bir etki yarattığını gösterdi. Nehrin denize döküldüğü bölge bu değişimin en belirgin şekilde izlendiği alan oldu.

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SELİN ARDINDAN SAKARYA NEHRİ’NİN TAŞIDIĞI ÇAMURLU SULAR...

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SELİN ARDINDAN SAKARYA NEHRİ’NİN TAŞIDIĞI ÇAMURLU SULAR, KARADENİZ’İN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ. NEHRİN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ NOKTADA OLUŞAN RENK DEĞİŞİMİ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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