Taşkın ve hasar:

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, özellikle Yiğitler Mahallesi'nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle yükselen sel suları bazı evlere dolarken bölgede maddi hasar kaydedildi. Vatandaşlar, kısa sürede bastıran yağış ve taşkının yerleşim alanlarına etkisini anlatarak yetkililerin erken uyarı ve müdahale mekanizmalarını güçlendirmesini talep etti.

Palandöken Geçidi'nde ulaşım kesintisi:

Olumsuz hava koşulları Tekman-Erzurum karayolunda da aksamalara yol açtı. Tekman'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan toplu taşıma araçları, yolun 44. kilometresinde bulunan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nin karayolları rampasında mahsur kaldı. Yolcular ve sürücüler yaklaşık 3 saat boyunca yolda beklemek zorunda kaldı; araçlara zincir takılmasının ardından trafik yeniden açıldı ve seferler sürdürüldü.

Halkın talepleri ve çözüm beklentisi:

Bölge sakinleri ve sürücüler, her kış benzer mağduriyetler yaşandığını vurgulayarak kalıcı bir çözüm istiyor. Özellikle Palandöken Geçidi'nin sık kapanması ve tehlike yaratması nedeniyle halk, ulaşım güvenliğini sağlamak üzere yetkililerden tünel projesi gibi altyapı adımlarının atılmasını talep etti. Yerel kaynaklar, benzer olayların tekrarlanmaması için planlama ve yatırım çağrısını yineliyor.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SEL BASKINLARINA, YÜKSEK KESİMLERDEKİ KAR YAĞIŞI VE TİPİ İSE ULAŞIMDA AKSAMALARA YOL AÇTI.