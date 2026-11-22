Uzun Çarşı'da bir kafe kapısını aratanlara çocukluk anılarını geri veriyor

Sakarya'nın tarihi Uzun Çarşı'sında yer alan bir kafe, içinde sergilenen antika eşyalarla gelenleri geçmişe davet ediyor. Mekânda tüplü televizyon, eski fön makinesi, plakçalar, ankesörlü telefon gibi objelerin yanı sıra çay ve kahve takımları ile bakır tabaklar bulunuyor. Birçoğu halen çalışır durumda olan bu eşyalar, ziyaretçilerin hem ilgisini çekiyor hem de kişisel hatıraları canlandırıyor.

Eşyalar ve hikâyeleri:

İşletme Müdürü Yusuf Köroğlu mekanın düzeni ve eşyaların kaynağı hakkında bilgi veriyor. Buna göre işletme yaklaşık dört yıldır aynı kişilerce yürütülüyor ve şu anki konsept ise yaklaşık bir senedir uygulanıyor. Eşyaların büyük kısmı işletme sahibinin aile bireylerine ait olup bazı parçalar müşteriler tarafından hediye edilmiş. Mekânda sergilenen azılı parçalar arasında 120 yıllık kömürlü ütü de yer alıyor. İçine kömür koyularak ısıtılan bu ütünün halen kullanılabildiği belirtiliyor. Ayrıca bir müşterinin getirdiği madalya da özel bir köşede sergileniyor ve Köroğlu bu tür nesnelerin mekâna ayrı bir anlam kattığını vurguluyor.

Uzun Çarşı'nın kendisinin de tarihi bir yapı olduğuna dikkat çeken Köroğlu, bölgedeki bazı yapılar hakkında anlatılan rivayetleri aktarıyor. Orta Cami'nin 1700'lü yıllarda ibadete açıldığı, çarşı içindeki bir dükkânın önceden kilise olarak kullanıldığına dair sözler ziyaretçilere çarşının geçmişine dair ek derinlik sunuyor.

Ziyaretçilerin tepkileri:

Mekân, farklı kuşaklardan insanları aynı noktada buluşturuyor. Yaşlı ziyaretçiler geçmişe dair anılarını hatırlarken gençler de atalarının yaşam biçimini gözlemleme fırsatı buluyor. Köroğlu, bir teyzeyi üst kata çıkarttıklarında yaşanan duygusal anı şu şekilde anlatıyor — bunun üzerine iki gün sonra teyzeye ait eski bir merdaneli çamaşır makinesinin hediye edildiğini belirtiyor. Teyzenin sözleri ve davranışı, mekanın insanlarda nasıl derin bir yankı uyandırdığını gösteriyor.

Ziyaretçi kitlesi arasında farklı yaş grupları olduğunu söyleyen Köroğlu, annelerinin yaşındaki kişilerin yanı sıra kendi kuşağından insanların da çocuklarını buraya getirdiğini belirtiyor. Bu ziyaretlerde gençlerle yaşlılar arasında ‘‘bizim çocukluğumuzda bunlar vardı’’ türünden sohbetlerin sıkça duyulduğunu ekliyor ve geçmişin bilgisiyle geleceğin şekilleneceği mesajını paylaşıyor.

50 yaşındaki ziyaretçi Mehmet Özdemir ise kafeyi 'terapi' mekânı olarak tanımlıyor. Özdemir, burada gördüklerinin çocukluk ve gençlik anılarını canlandırdığını, sokakta oynanan oyunları, eve döndüğündeki çamurlu elleri ve aile içindeki anıları hatırlattığını söylüyor. Ona göre sergilenen eşyalar bugün süs objesi gibi görünse de bir zamanlar temel ihtiyaçlardı ve bu yüzden farklı kuşakların ilgisini çekiyor.

Uzun Çarşı'daki bu kafe, sergilediği çalışır durumdaki antikalar sayesinde ziyaretçilere sadece görsel bir nostalji sunmuyor, aynı zamanda toplumsal hafızayı harekete geçiriyor ve kişisel anıların paylaşılmasına zemin hazırlıyor. Mekân, tarih meraklıları ve geçmişine dair iz arayanlar için sıkça tercih edilen bir durak haline gelmiş durumda.

Not: Mekânda sergilenen eşyaların büyük bir kısmının işletme sahibinin ailesinden geldiği, bazı parçaların ise müşteriler tarafından bağışlandığı belirtiliyor. Bu koleksiyon, Uzun Çarşı'nın tarihî dokusuyla bütünleşerek ziyaretçilere geçmişle bağ kurma imkânı sunuyor.

KAFEDE SERGİLENEN ANTİKA EŞYALARI GÖREN MÜŞTERİLER NOSTALJİK DUYGULAR YAŞIYOR