Tescilli yapıda kapsamlı restorasyon çalışmaları başladı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel hafızasını koruma amaçlı projeler kapsamında, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Göksun Ulu Camii'nde restorasyon çalışmalarına başladı. Müdahale, Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet Vakfı iş birliğiyle ve yapının orijinal dokusuna sadık kalınarak yürütülüyor.

Çatı sökümü ve duvar çalışmalarının aşamaları:

Restorasyon ekipleri ilk aşamada caminin çatısının sökümünü gerçekleştiriyor. Çatı sökümlerinin tamamlanmasının ardından caminin duvarlarında kontrollü söküm işlemleri yapılacak. Bu süreçte yapının özgün taş dokusunun korunması amacıyla yaklaşık 2 bin taş numaralandırılacak.

Zemin iyileştirmesi ve proje planlaması:

Taşların numaralandırılması ve kaldırılmasının ardından zemin iyileştirilmesi uygulanacak; bu adım yapının deprem dayanıklılığının güçlendirilmesi için kritik önem taşıyor. Tüm restorasyon projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı ve sahada uygulamaya konuldu.

Göksun Ulu Camii, dönemin kaymakamı Kayserili Talat Bey öncülüğünde ve halkın katkılarıyla 1922 yılında inşa edilmiş; yapı 2023 yılında koruma kurulu kararıyla tescil edilmişti. Camii, Göksun'un yerel tarihi ve ortak belleği açısından önemli bir eser olarak kabul ediliyor.

Restorasyon çalışmalarının 2027 yılı son çeyreğine kadar tamamlanarak caminin yeniden ibadete açılması hedefleniyor. Süreç, aslına uygun onarım ilkeleri çerçevesinde ve adım adım ilerletilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR ALAN GÖKSUN ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.