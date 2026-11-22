Sakarya'da besi çiftliği önündeki ağaca yıldırım düştü

Geçtiğimiz gün Sakarya genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış sırasında, Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinin önündeki ağaca yıldırım isabet etti. Olay anı, çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; düşen yıldırımın yarattığı ışık, anlık olarak geceyi gündüze çevirdi.

O anlar kayıtta:

Görüntülerde, yıldırımın ağaca çarptığı anda çevrenin büyük bir ışık parıltısıyla aydınlandığı görülüyor. Kamera kayıtları, parıltının yaydığı ışık ve çevredeki karanlığın ani olarak değişimini net biçimde yansıtıyor. Kayıttaki kareler, yıldırımın isabet anını ve sonrasındaki kısa süreli aydınlanmayı açıkça gösteriyor.

Çiftlik ve çevresine yansıması:

Olay, mahallede etkili olan yağışlı havanın sürdüğü sırada meydana geldi. Görüntülerde yer alan detaylar, yıldırımın isabet ettiği ağacın çevresini aydınlatma şeklini ve ortamın kısa süreli aydınlanmasını belgeliyor. Yetkililerden veya çiftlikten ek bir açıklama kaynak metinde yer almıyor; mevcut kayıtlar olayın anlık görsel etkisini ortaya koyuyor.

Olayla ilgili olarak herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Kayıtlar, meteorolojik olarak elektrikli fırtına koşullarında oluşan yıldırım düşmelerinin görsel etkilerini somut bir şekilde gösteriyor.

SAKARYA'NIN GENELİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ SIRASINDA BİR BESİ ÇİFTLİĞİNİN ÖNÜNDE BULUNAN AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ