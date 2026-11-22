Ordu sahilinde sonbaharın renkleri:

Karadeniz’in geniş maviliği, kıyı boyunca beliren sarı ve kahverengi tonlarla birleşerek Ordu sahiline farklı bir kimlik kazandırdı. Özellikle kıyı bandında görülen ağaçların sararması, deniz manzarasıyla yan yana geldiğinde ortaya doğal bir tablo çıkıyor. Ordu sahili, bu mevsimde fotoğraf ve yürüyüş tutkunları için çekici bir destinasyona dönüşüyor.

sahil yürüyüş yolunda mevsimsel atmosfer:

Sahil yürüyüş yolunda hafif esen rüzgâr, dalgaların kıyıya vuruşu ve yaprakların hışırtısı, gezintiyi daha etkileyici kılıyor. Yerel halk ve kenti ziyaret edenler bu atmosferi deneyimlerken sık sık durup fotoğraf çekiyor; günün farklı saatlerinde değişen ışık, manzarayı ayrı ayrı karelere dönüştürüyor. Hafif rüzgâr ve dalga sesi, sonbaharın dinginliğini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.