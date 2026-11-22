Kahramanmaraş'ta uluslararası edebiyat buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş kimliğiyle başladı. Organizasyonun açılışı, Katip Han’da gerçekleştirilen 'Edebiyatta Kadın' söyleşisiyle yapıldı ve etkinlik edebiyat dünyasından yoğun ilgi gördü.

Açılış söyleşisinin öne çıkanları:

Söyleşide şair, yazar ve akademisyenlerin buluştuğu panelde Kadriye Kırdök ve İngiltere’den programa katılan Rebecca Ruth Gould kadın edebiyatına dair farklı perspektifleri paylaştı. Tartışmalar, kadın yazarların edebi üretime katkıları, kadın deneyiminin metinlere yansıması ve alandaki görünürlük eksiklikleri üzerine odaklandı.

Şehrin kültür hayatına katkısı:

Katılımcılar, etkinliğin sadece yerel okurla değil uluslararası bağlamda da etkileşim yarattığını vurguladı. Program, Kahramanmaraş’ın edebiyatla kurduğu ilişkiyi güçlendirmeyi, kadın temalı üretimin gündemde kalmasını sağlamayı ve farklı disiplinlerden seslerin bir araya gelmesini hedefliyor. Söyleşi, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle zenginleşti.

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, önümüzdeki oturumlarda başka paneller, okumalar ve atölyelerle devam edecek; şehir, bu tür etkinliklerle kültürel ve entelektüel canlılığını sürdürmeyi amaçlıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN BU YIL 6’NCISINI DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ, 'EDEBİYATTA KADIN' ADLI SÖYLEŞİ İLE BAŞLADI.