taşköprü'nün hafızasını yapay zekâyla canlandıran film artık çevrimiçi

taşköprü'nün geçmişi sinemayla yeniden yorumlandı

Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlatılan kısa film 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü, artık YouTube üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Yaklaşık 14 dakikalık yapım, ilçenin tarihini ve kültürel hafızasını, tamamen yapay zekâ desteğiyle sinema diline taşıyor.

film ve anlatımı:

Hazırlık süreci yaklaşık 6 ay süren yapım, Taşköprü'yü yalnızca tanıtılan bir yer olarak ele almıyor; ilçenin medeniyetler boyunca biriktirdiği izleri, zaman ve hafıza kavramları etrafında kurgulayıp izleyiciye sunuyor. Anlatı, tarih, hafıza ve kültürü bir arada işleyerek kısa sürede zengin bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Projenin yapımcılığını Muazzam İşler firması ile Taşköprülü yapımcı Zeynep Kahreman üstlendi. Senaryoyu ise Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu kaleme aldı. Film, yerel tarihin sinema diliyle aktarılmasına ve yapay zekânın yaratıcı üretime entegrasyonuna odaklanıyor.

festival yolculuğu ve erişim:

Yapım, uluslararası alanda da karşılık buldu; Korea AI Contents Film Festival’de resmî adaylık elde etti, Cannes’daki AI Film Awards’ta onur ödülüne layık görüldü ve AI London Film Festival’da resmî finalistler arasına girdi. Türkiye’deki önemli duraklardan biri olan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ise Ulusal Yapay Zekâ Film Yarışması’nda finale kalan 10 film arasında yer aldı.

Festival yolculuğunun ardından film, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması için Muazzam İşler kanalında yayımlandı. Taşköprü’nün geçmişine farklı bir pencereden bakmak isteyenler, kısa filme kanal üzerinden çevrim içi olarak erişebiliyor.

Yerel kültürel mirasın ve bellek çalışmasının sinema aracılığıyla kayda geçirilmesi bakımından önem taşıyan bu tür üretimler, yapay zekâ teknolojilerinin kültür-sanat alanındaki uygulamalarına dair yeni örnekler sunuyor. Taşköprü’nün tarihinin kısa formatta derinlemesine işlendiği bu yapım, ilçenin hikâyesini hem yerel hem de uluslararası platformlarda görünür kıldı.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ’NİN HAZIRLATTIĞI “7 KEMERLİ BİR ZAMAN GEÇİDİ: TAŞKÖPRÜ”, FESTİVAL BAŞARILARININ ARDINDAN MUAZZAM İŞLER YOUTUBE KANALINDA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.