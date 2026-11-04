Tokat’ta jandarmadan yol uygulaması sırasında 700 gram esrar ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 31 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Turhal-Tokat kara yolunda görev yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından O.B. (24) idaresindeki araç durduruldu.

Araçta yapılan adli aramada, vakumlanmış halde 380 gram kubar esrar ile bir adet para sayma makinesi ele geçirildi. Şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

şüphelinin ikametinde bulunanlar:

Turhal ilçe merkezindeki şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise vakumlanmış halde 320 gram kubar esrar, bir vakum makinesi, 5 kilogram koku giderici, bir dijital tartı ve bir muşta bulundu.

Bu bulgularla birlikte toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı 700 gram olarak kayda geçti. O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

soruşturmanın seyrine ilişkin notlar:

Jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında yapılan tespit ve devamındaki ikamet araması, kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasının sonucu olarak aktarıldı. Vakumlanmış haldeki uyuşturucu maddeler ile sayma ve paketleme ekipmanlarının bulunması, olayın adli süreci ve soruşturmanın yönü açısından değerlendiriliyor. Soruşturma ve adli işlemlere ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER