Kağıthane'de iş yerine saklanan 10 kilo skunk jandarmanın köpeği sayesinde ele geçirildi

operasyonun kısa özeti:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de bir iş yerine düzenlediği operasyonda, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik arama yapıldı. Operasyonda görevli narkotik köpeği önemli bir delil tespit etti ve iki kişi gözaltına alındı.

arama ve gözaltılar:

Ekipler, iş yerinde yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama sırasında güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı ve ele geçen materyaller kayda geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramada, jandarmanın narkotik köpeğinin tespiti sonucu toplam 10 kilogram skunk bulundu. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında delil olabilecek 3 telefon da ekiplerce ele geçirildi. Skunkın üretim ve piyasa sürüm hazırlığı içinde olduğu değerlendirildi.

Soruşturma ve işlemler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER