Dolar 50,0168 +0,07%
Euro 56,3890 +0,82%
Bist 11.475,36 +4,10%
Altın Gram 6.517,21 +2,85%
EUR/USD 1,1270 +0,70%
Brent Petrol 101,65 -1,88%
--°

Kağıthane'de iş yerine saklanan 10 kilo skunk jandarmanın köpeği sayesinde ele geçirildi

Kağıthane'de jandarmanın iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk tespit edildi; 2 şüpheli gözaltında, 3 telefon ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kağıthane'de iş yerine saklanan 10 kilo skunk jandarmanın köpeği sayesinde ele geçirildi

operasyonun kısa özeti:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de bir iş yerine düzenlediği operasyonda, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik arama yapıldı. Operasyonda görevli narkotik köpeği önemli bir delil tespit etti ve iki kişi gözaltına alındı.

arama ve gözaltılar:

Ekipler, iş yerinde yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama sırasında güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı ve ele geçen materyaller kayda geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramada, jandarmanın narkotik köpeğinin tespiti sonucu toplam 10 kilogram skunk bulundu. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında delil olabilecek 3 telefon da ekiplerce ele geçirildi. Skunkın üretim ve piyasa sürüm hazırlığı içinde olduğu değerlendirildi.

Soruşturma ve işlemler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı
images

Dört yıllık firari sonunda yakalandı: 77 yıl hapisle aranan şüpheli Bayraklı'da
images

Aile içi tartışma sonrası gözaltı: ayak parmağı kırığı iddiası
images

Samsun'da paylaşılan ateş anı: ruhsatsız silah sahibi adliyeye sevk edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Fethiye'de festival korteji renkli anlara ev sahipliği yaptı

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Siber vatanın bekçileri: niyet aşamasında tehdidi durdurma hedefi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı