Edremit'te bıçaklanmış halde bulunan kişi için geniş soruşturma

Edremit'te şüpheli ölüm vakası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Camivasat Mahallesi sınırları içinde yer alan 5011 Sokak üzerinde bir kişinin vücudunda bıçak darbeleri bulunarak kanlar içinde yatarken görülmesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yürütülen çalışmalar:

Bölgeye sevk edilen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokağın tamamında ve çevresinde detaylı delil arama çalışması yürüttü; kanıtların toplanması ve olayın seyrine ilişkin fiziki bulguların tespiti öncelikli olarak yapıldı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın şüpheli ölümü kapsamında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kimliği henüz açıklanmayan şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilecek ve otopsi yapılacak. Emniyet güçlerinin yürüttüğü tahkikat çok yönlü şekilde devam ediyor; olayla ilgili soruşturmada elde edilecek bulgular bir sonraki adım için belirleyici olacak.

Not: Olayla ilgili resmi kimlik, zaman ve diğer ayrıntılar yetkili merciler tarafından henüz paylaşılmadı; gelişmeler doğrulandıkça ilgili makamlardan bilgi verilecektir.

EDREMİT İLÇESİNDE SOKAK ÜZERİNDE VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİ BULUNAN BİR KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULUNDU.