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Maltepe müdahalesinde tartışma büyüdü; polise saldıran kişi gözaltına alındı

Maltepe'de ailesiyle tartışma ihbarına giden polis ekiplerine saldırgan tavırlar sergileyen kişi, yapılan soruşturma sonrası gözaltına alındı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe müdahalesinde tartışma büyüdü; polise saldıran kişi gözaltına alındı

olay ve müdahale:

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen "bir kişinin hayatından endişe edildiği" ihbarı üzerine adrese gidildi. Dün gerçekleşen müdahalede, kapıyı açan erkek şahıs polis ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergiledi. O sırada evin arka kısmında bulunan kadın, çeşitli el hareketleriyle polisin dikkatini çekmeye çalıştı.

Polis ekipleri, tarafları ayrı ayrı tutarak kadına ve erkeğe durumla ilgili sorular yöneltti. Kadının ifadesinde eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini söylediği ancak herhangi bir resmi şikâyetinin bulunmadığını belirttiği aktarıldı. Yapılan bilgilendirmelere rağmen kadın tekrar şikâyetçi olmadığını ifade etti.

şahıs gözaltına alındı ve soruşturma:

Adresteki saldırgan tavırlar nedeniyle erkek şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, kadının geçmişte ihbarda bulunduğu fakat sonrasında şikâyetinden vazgeçtiği tespit edildi. Gözaltına alınan kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

Olay görüntüleri bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Yetkililer, benzer vakalarda hem ihbarın ciddiye alınmasının hem de mağdurların rızası ve korunmasıyla ilgili hassas bir denge kurulmasının önemine dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında ekipler, olayın tüm boyutlarını kayıt altına alarak, tarafların ifadelerini ve olası önceki kayıtlara ilişkin incelemeleri sürdürüyor.

Gelişmeler doğrultusunda adli süreç ilerledikçe yetkililer tarafından yapılacak ek açıklamalar bekleniyor.

Maltepe&#039;de eşiyle tartışıp polise saldırgan tavırlar sergileyen şahıs yakalandı

Maltepe'de eşiyle tartışıp polise saldırgan tavırlar sergileyen şahıs yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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