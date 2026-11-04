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Bursa'da gemlik kavşağı yakınında zincirleme otoyol kazası: yardım eden yaya yaşamını yitirdi

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda Gemlik kavşağı yakınında meydana gelen zincirleme kazada Mecit Can (30) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da gemlik kavşağı yakınında zincirleme otoyol kazası: yardım eden yaya yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler:

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bursa yönüne seyreden bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay Gemlik kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza sırasında aynı istikamette ilerleyen ikinci bir otomobil önce bariyerlere çarpan araca sonra da olay yerinde yardım için aracından inen bir yaya ve diğer araçlara çarptı. Kazaya iki araç ve bir yayanın karıştığı bildirildi.

can kaybı ve yaralılar:

Kazada Mecit Can (30) hayatını kaybetti, olayda toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

müdahale ve yol durumu:

Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın temizlenmesi ve olay yeri incelemesi nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; kazanın kesin nedeni ve detayları yapılacak incelemeler sonucu netleşecek. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve hız sınırlamalarına uymaya davet etti.

GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. AYNI İSTİKAMETTE...

GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI. AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN BAŞKA BİR OTOMOBİL İSE ÖNCE KAZA YAPAN ARACA ARDINDAN DA YARDIM İÇİN ARACINDAN İNEN YAYAYA ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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