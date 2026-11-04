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Nevşehir'de metruk garaj yangını: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de metruk binadaki hurda araçta çıkan yangında 14 yaşındaki A.E. kıyafetleri tutuşarak ağır yaralandı; Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de metruk garaj yangını: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de metruk garaj yangını: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Nevşehir merkezde bir metruk binanın garaj bölümünde bulunan hurda araçta çıkan yangın sırasında, 14 yaşındaki A.E. alev alan kıyafetleri nedeniyle ağır yaralandı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede müdahale edilen bir acil durumda gerçekleşti.

Olayın gerçekleştiği yer:

Yangın, Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısında bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kara Camii altında yer alan binanın garajındaki hurda araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ayrıntıları ve yangının çıkış nedeni için yetkililer inceleme başlattı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevreden yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan A.E. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer ve olay yerindeki ekipler, metruk yapıların oluşturduğu risklere dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için denetim ve bilgilendirme gerekliliğine işaret etti. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte yangının kesin çıkış nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.

NEVŞEHİR’DE KAYAŞEHİR VE NEVŞEHİR KALESİ BÖLGESİNDE BULUNAN METRUK BİNADAKİ HURDA ARAÇTA ÇIKAN...

NEVŞEHİR’DE KAYAŞEHİR VE NEVŞEHİR KALESİ BÖLGESİNDE BULUNAN METRUK BİNADAKİ HURDA ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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