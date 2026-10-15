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Sakarya'da yağış sonrası dereler taştı, mahalleler suyla boğuşuyor

Sakarya'da gece başlayan kuvvetli yağış birçok ilçede taşkına neden oldu; yollar kapandı, zemin katlar sular altında kaldı, ekipler yardım ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya'da yağış sonrası dereler taştı, mahalleler suyla boğuşuyor

etkiler ve kapanan yollar:

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede dere taşkınları görüldü, bazı ana ve ara yollar geçici olarak ulaşıma kapanırken evlerin zemin katları sular altında kaldı. Vatandaşlar yer yer ulaşım güçlüğü yaşadı ve yerleşim alanlarında hasar riski arttı.

geyve doğançay'da toprak kayması ve yol engelleri:

Geyve ilçesi Doğançay bölgesinde yağışa bağlı olarak ufak çaplı toprak kayması meydana geldi. Sel etkisindeki bölgelerde ise toprak ve odun parçaları bazı yolları kapatarak ulaşımı aksattı; sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

ekiplerin müdahalesi ve yerel durum:

Suların etkili olduğu mahallelerde kurtarma ve yardım ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, acil durumda vatandaşların güvenli bölgelere yönlendirilmesi ve zarar görenlere destek sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. Yerel halk, özellikle zemin katlarda yaşayanların önlem alması konusunda uyarıldı.

SAKARYA&#039;DA KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BİRÇOK İLÇEDE SU BASKINLARI VE TAŞKINLAR YAŞANDI

SAKARYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BİRÇOK İLÇEDE SU BASKINLARI VE TAŞKINLAR YAŞANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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