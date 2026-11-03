Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

Olay ve iddianame kabulü

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi Türkmen Sokak'ta 24 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, misafirliğe giden 14 yaşındaki Murat İmrağ evde tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 16 yaşındaki Y.D.S. hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede sanık için çocuk mağdura karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, olayda kullanılan ruhsatlı silahın sahibi F.K. hakkında da ayrı bir iddianameyle taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamedeki deliller ve tasarlama şüphesi:

Dosyada yer alan kriminal inceleme sonuçlarına göre, Murat İmrağ'a ait svaplarda atış artığı tespit edilirken, Y.D.S.'ye ait svaplarda atış artığı bulunmadı. Sanığın olayı kazara gerçekleştiğini ileri sürmesine karşın; ateş ettikten sonra silahı tekrar çekmeceye koyması, elinde bulunabilecek atış artığı izlerini yok etme yönündeki değerlendirmeler, telefonunda silah kullanımına dair görsellerin bulunması ve tanık beyanları birlikte ele alındı.

İddianamede ayrıca sanığın yaklaşık bir yıl önce belinden çıkardığı silahı Murat İmrağ'a gösterdiğine ilişkin tanık beyanı da yer aldı. Savcılık, bu unsurları bir arada değerlendirerek şüpheli hakkında tasarlama şüphesine dayalı kamu davası açılmasına yeterli kuşkuya ulaşıldığını belirtti.

Silah sahibine yöneltilen suçlama ve soruşturmanın seyri:

Silah sahibi F.K. hakkında hazırlanan ayrı iddianamede, ruhsatlı tabancanın gerekli dikkat ve özen gösterilmeden muhafaza edildiği değerlendirmesine yer verildi. Bu iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İlgili kişi olayın ardından önce serbest bırakılmış, soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmış ve 16 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer unsur ise sanığın olaydan önce yapay zeka uygulamalarıyla yaptığı yazışmalardı. İddianamede, Y.D.S.'nin 11 Temmuz'da silahların zarar verme gücü, birini öldürmesi halinde alacağı ceza, meşru müdafaa ve müebbet hapis gibi konularda sorular sorduğu; 18 Temmuz'da ise "Boş silahı şeytan doldurur mu?" şeklinde bir soru yönelttiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamenin kabulüyle dosya mahkemede sürecini sürdürüyor. Hem tasarlama iddiasına ilişkin delillerin değerlendirilmesi hem de silahın korunmasına dair ihmal iddiası ayrı davalarda ele alınacak.

MURAT İMRAĞ VE KATİL ZANLISI