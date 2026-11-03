Hüyük'te devrilen otobüsten kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

Olayın seyrine ilişkin tanıklıklar

Konya'nın Hüyük ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya-Iğdır seferini yapan 06 FDF 199 plakalı şehirler arası otobüs devrildi. Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 20. kilometresinde gerçekleşti. Olayda 45 kişi yaralanırken, yaralılardan 5'i Konya'daki hastanelere, 3'ü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

Kazazedelerin aktardıkları:

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilen yolcular, kazanın oluş şeklini benzer ifadelerle anlattı. Yolculardan Umut Kurt, otobüsün kendi şeridinde ilerlediğini, karşı yönden gelen aracın şerit ihlali yaptığını ve şoförün selektör ışığı yakmasına rağmen araç çekilmediğini söyledi. Kurt, "Kaptanımız şeridinde giderken karşı şeritten gelen araç şerit ihlali yaptı. Yarıya kadar girdi. Bizim kaptanımız selektör yapmasına rağmen adam çekilmedi. Yerler de hafif ıslak olduğu için kaptanımız biraz frene dokununca araba arkaya salladı, olduğu yerde ters şeride döndü. Dönerken de arka tarafı şarampole vurdu orada toprak yığını olduğu için. Normal şartlarda toprak olmasa otobüsümüz takla atardı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yolcu Emin Kaydaş, camla yaralandığını ve ormanlık alana düştüğünü anlattı: "Ben camdan uçtum. Zaten bizim şoförümüz, frene basar basmaz benim elimden telefon uçtu. Kaza yapıyoruz dedim iki ayağımı kaldırdım, ellerimi ön koltuğa dayandım. Toprak olan yerde gözümü açtım, bir arkadaşım vardı orada, onu bırakmadım. Ambulans çağırdım." Kaydaş, otobüsün tamamen dolu olduğu ve Antalya'dan Diyarbakır'a doğru yolculuk yaptıklarını belirtti.

Olay yerindeki müdahale ve hastane süreci:

İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde ilk tedavileri yapılan yolculular arasından durumu ciddi olanlar Konya'daki daha donanımlı sağlık merkezlerine yönlendirildi.

Taburcu olan yolcular, tedavileri tamamlandıktan sonra başka bir otobüse bindirilerek memleketlerine gitmek üzere otogara götürüldü. Yetkililer kazayla ilgili olarak inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni soruşturma sonucunda belirlenecek. Yolcuların ortak yöndeki ifadeleri hatalı sollama, şoförün ani fren/mani davranışı ve ıslak zeminin olayın zincirleme etkisini güçlendirdiği yönünde oldu.

Olayla ilgili adli ve idari süreç ile olay yerindeki koşulların tespiti, trafik güvenliği açısından önemli bulunuyor. Kazadan sağlam kurtulanların aktardıkları, gece yolculuğu ve yol koşullarına dair riskleri yeniden gündeme taşıdı.

KONYA'NIN HÜYÜK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN, 3'Ü AĞIR OLMAK ÜZERE 45 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜS KAZASINDAN KURTULAN YOLCULAR, YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI.