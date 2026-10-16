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Saksıda iklimlendirme düzeniyle skunk yetiştiren zanlı İzmir'de yakalandı

Karabağlar'da jandarma, evinde saksılarda iklimlendirme ile skunk yetiştiren şüpheliyi yakaladı; ele geçirilenler: 5 bin 100 gram madde, 10 kök bitki.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saksıda iklimlendirme düzeniyle skunk yetiştiren zanlı İzmir'de yakalandı

Saksıda iklimlendirme düzeniyle skunk yetiştiren zanlı İzmir'de yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde evde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Operasyon detayları:

Dün şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan adli aramada 5 bin 100 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi ve 25 metrekare iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

İZMİR&#039;İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE EVİNDE İKLİMLENDİRME YÖNTEMİYLE YASA DIŞI HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ...

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE EVİNDE İKLİMLENDİRME YÖNTEMİYLE YASA DIŞI HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRDİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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