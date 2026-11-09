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Salihli'de minik öğrencilerden Kızılay'a dayanışma dersi

Salihli Küçükimam Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri topladıkları yardımları Kızılay'a teslim ederek paylaşma ve dayanışma bilincini pekiştirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Salihli'de minik öğrencilerden Kızılay'a dayanışma dersi

Salihli'de minik öğrencilerden Kızılay'a dayanışma dersi

Manisa'nın Salihli ilçesinde müftülüğe bağlı Küçükimam Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kendi aralarında topladıkları yardımları Kızılay yetkililerine teslim ederek örnek bir dayanışma sergiledi.

Etkinlik, küçük yaşta paylaşma ve yardımlaşma bilincinin kazandırılması amacıyla planlandı; öğrenciler topladıkları yardım malzemelerini Kızılay görevlilerine ulaştırdı.

etkinliğin içeriği:

Kızılay görevlileri etkinlik sırasında oluşturdukları kısa sunumla kuruluş amacını, yürüttükleri faaliyetleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarını öğrencilere anlattı. Bu bilgilendirme miniklerin kurumun rolünü ve yardım sürecini kavramasına katkı sağladı.

Bilgilendirmenin ardından kurs öğrencileri, bir arada topladıkları yardım paketlerini görevliye teslim ederek dayanışmanın somut bir uygulamasını gerçekleştirdi.

miniklere yansıyan değerler:

Uygulamalı etkinlik, çocuklara paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğretme fırsatı sundu. Paylaşma, yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek kavramları günlük pratik içinde pekiştirildi.

Miniklerin bu anlamlı davranışı eğitimciler ve Kızılay yetkilileri tarafından takdir topladı ve benzer sosyal sorumluluk projelerinin toplum bilincine katkısını bir kez daha ortaya koydu.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE MÜFTÜLÜĞE BAĞLI KÜÇÜKİMAM CAMİİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE MÜFTÜLÜĞE BAĞLI KÜÇÜKİMAM CAMİİ 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ, KENDİ ARALARINDA TOPLADIKLARI YARDIMLARI KIZILAY YETKİLİLERİNE TESLİM EDEREK ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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