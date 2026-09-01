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Salihli'den yükselen iki madalya: kardeşlerin başarısı

İstanbul Başakşehir'de yapılan Yeşilay Çocuklar Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'den Zeynep şampiyon, ağabeyi Ali üçüncü oldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Salihli'den yükselen iki madalya: kardeşlerin başarısı

Salihli'nin iki madalya sevinci:

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası, Başakşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuk sporcuların katıldığı organizasyonda Salihli'yi temsil eden Çullu kardeşler dikkat çeken bir başarı sergiledi.

Turnuva sonuçları:

Salihli'den katılan Zeynep Çullu, mücadele ettiği kategoride rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Ağabeyi Ali Çullu ise kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak madalya kazanıp ilçeye döndü.

aile ve kulüp tepkisi:

Çullu kardeşlerin elde ettiği dereceler, hem kulübü hem de Salihli'deki spor camiası tarafından memnuniyetle karşılandı. Başarı, ailede ve ilçede gururla karşılandı.

Antrenör ve aynı zamanda kardeşlerin babası Emrah Çullu, turnuva sonrası duygularını şu sözlerle aktardı: "Hem bir antrenör, hem de bir baba olarak katıldığımız turnuvadan madalyalarla döndük. Bu gururu yaşatan kızım Zeynep ve oğlum Ali Çullu’ya teşekkür ediyorum. Umarım bu madalyaların devamı gelecek"

Çullu kardeşlerin elde ettiği madalyalar, hem bireysel performanslarının hem de Salihli'deki genç sporcular için ilham kaynağı olacağının işareti olarak değerlendirildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE DÜZENLENEN YEŞİLAY ÇOCUKLAR TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA’NIN...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE DÜZENLENEN YEŞİLAY ÇOCUKLAR TÜRKİYE MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ ÇULLU KARDEŞLER ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ZEYNEP ÇULLU TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLURKEN, AĞABEYİ ALİ ÇULLU TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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